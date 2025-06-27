وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه الجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إنه أصدر تعليماته للجيش بإعداد خطة تنفيذية ضد إيران عقب حربهما التي استمرت 12 يوماً.

وأضاف كاتس، في بيان، أن الخطة "تشمل الحفاظ على تفوق إسرائيل الجوي ومنع (طهران من إحراز) التقدم نووي، وإنتاج الصواريخ، والرد على إيران لدعمها الأنشطة المعادية لإسرائيل"، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان موسع بشأن عمليته العسكرية ضد إيران والتي أطلق عليها اسم "الأسد الصاعد"، واستمرت 12 يوماً، أنه تمكن من اغتيال 11 عالماً بارزاً مرتبطين بالبرنامج الإيراني النووي، زاعماً أنه "دمر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي، ومراكز بحث وتطوير وبنى تحتية مرتبطة بالبرنامج النووي".

وأشار إلى أنه "دمر نحو 50% من مخزون المنصات الصاروخية خلال العمليات في إيران"، و"دمر 15 طائرة عسكرية، واستهدف 6 مطارات، وقضى على أكثر من 30 من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية".