إصابة رودري تبعده عن معسكر منتخب إسبانيا في تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الإثنين، استبعاد لاعب الوسط رودريجو هيرنانديز "رودري" نجم مانشستر سيتي، من قائمة منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهتي جورجيا وبلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026.

وجاء قرار الاستبعاد عقب إصابة اللاعب خلال مشاركته مع فريقه أمام برينتفورد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاجته لفترة راحة وعدم قدرته على خوض المباريات المقبلة.

وأوضح الاتحاد الإسباني في بيان رسمي أن الجهاز الطبي للمنتخب تلقى تقارير من نادي مانشستر سيتي تؤكد إصابة اللاعب، ليتم استبعاده من المعسكر الحالي حفاظًا على سلامته وعدم تفاقم الإصابة.

ومن المنتظر أن يحدد الجهاز الفني لـ"الماتادور" بقيادة لويس دي لا فوينتي بديل رودري خلال الساعات المقبلة لتعويض غيابه في المباراتين المقبلتين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026.