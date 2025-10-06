ينطلق أسبوع السينما الإيبيرو أمريكية خلال أكتوبر الجاري، وهو حدث ثقافي سنوي يجمع كل عام عشاق السينما والثقافة الإيبيرو أمريكية. ويهدف بشكل أساسي إلى نشر تنوع الإنتاج السينمائي الإيبيرو أمريكي باللغتين الإسبانية والبرتغالية.

على مدار عدة أسابيع من شهر أكتوبر، تُعرض في القاهرة والإسكندرية أفلام روائية طويلة متنوعة الموضوعات، تشكل جزءًا من الجوهر الثقافي لكل بلد مشارك وتمثل صناعة ثقافية قوية ومترابطة.

يشارك هذا العام 13 دولة إيبيروأمريكية: الأرجنتين، تشيلي، كولومبيا، كوبا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومينيكان وأوروجواي.

ستبدأ الدورة الثالثة عشرة لأسبوع السينما الإيبيرو أمريكية في القاهرة في 7 أكتوبر وحتى 19 أكتوبر الجاري، سيتم عرض فيلم إيبيرو أمريكي كل يوم في معهد ثربانتس بالقاهرة في الساعة 7:30 مساءً. الدخول مجاني حتى اكتمال العدد، وستكون الأفلام مصحوبة بترجمة باللغة العربية أو الإنجليزية.

من ناحية أخرى، ستقام الدورة الخامسة من أسبوع السينما الإيبيرو أمريكية في الإسكندرية في معهد ثربانتس بالإسكندرية في خلال الفترة ما بين 14 و 26 أكتوبر. ويمكن مشاهدة نفس الأفلام الطويلة مجانًا (حتى اكتمال العدد المسموح به).

و الأفلام التي سيتم عرضها هي:

القاهرة (معهد ثربانتس)

- الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 – العين والجدار (جواتيمالا)

- الأربعاء 8 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - عالم لخوليوس (بيرو)

- الخميس 9 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - صنع في الأرجنتين (الأرجنتين)

- الجمعة 10 أكتوبر الساعة 19:30 - بيتشو (أوروجواي)

- السبت 11 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - النجمة الزرقاء (إسبانيا)

- الأحد 12 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - هافاناستيشن (كوبا)

- الاثنين 13 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - غير ملائم، هل أنت كذلك حقا، أم تتظاهر بذلك؟ (الإكوادور)

- الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - جوجان والقناة (بنما)

- الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - بعض الوحوش (تشيلي)

- الخميس 16 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - العائلة النبيلة (المكسيك)

- الجمعة 17 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - الوان (جمهورية الدومينيكان)

- السبت 18 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - الجميلة أميركا (البرتغال)

- الأحد 19 أكتوبر 2025 الساعة 19:30 - جيريكو، الرحلة اللانهائية للأيام (كولومبيا)

الإسكندرية (معهد ثربانتس)

- الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - النجمة الزرقاء (إسبانيا)

- الأربعاء 15 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - بعض الوحوش (تشيلي)

- الخميس 16 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - غير ملائم، هل أنت كذلك حقا، أم تتظاهر بذلك؟ (الإكوادور)

- الجمعة 17 أكتوبر الساعة 18:30 - صنع في الأرجنتين (الأرجنتين)

- السبت 18 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - هافاناستيشن (كوبا)

- الأحد 19 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - جوجان والقناة (بنما)

- الاثنين 20 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - العين والجدار (جواتيمالا)

- الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - جيريكو، الرحلة اللانهائية للأيام (كولومبيا)

- الأربعاء 22 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - عالم لخوليوس (بيرو)

- الخميس 23 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - الوان (جمهورية الدومينيكان)

- الجمعة 24 أكتوبر 2025 الساعة 18.30 - العائلة النبيلة (المكسيك)

- السبت 25 أكتوبر 2025 الساعة 18.30 – بيتشو (أوروجواي)

- الأحد 26 أكتوبر 2025 الساعة 18:30 - الجميلة أميركا (البرتغال)