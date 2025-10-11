وزير الدفاع التركي: لن نسمح لأي تنظيم إرهابي أن يتجذر بأراضي جيراننا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

** الوزير يشار غولر:

- على "بي كي كي" الإرهابي وكافة التنظيمات التابعة له أن يوقفوا أنشطتهم الإرهابية

- لن نسمح لأي تنظيم إرهابي، وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد"، بأن يتجذر في المنطقة

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، السبت، إن بلاده لن تسمح لأي تنظيم إرهابي وخاصة "بي كي كي/ واي بي جي/ قسد" بأن يتجذر في المنطقة أو أن ينشط تحت أسماء مختلفة في أراضي دول الجوار.

جاء ذلك في كلمة ألقاها غولر لدى تفقده سير عملية تدريبات للجيش التركي في العاصمة أنقرة.

وشدد على ضرورة وقف "بي كي كي" الإرهابي وكافة التنظيمات التابعة له أنشطتهم الإرهابية في إطار الدعوة التي وجهها زعيم التنظيم السجين لحل نفسه.

وقال في هذا الإطار: "على كافة أذرع التنظيم التي تعمل تحت مسميات مختلفة وفي مناطق جغرافية مختلفة، وخاصة في سوريا، أن تسلم أسلحتها فورا ودون قيد أو شرط".

وأضاف: "أود أن أذكركم مرة أخرى بأننا لن نسمح لأي تنظيم إرهابي، وخاصة (بي كي كي/ واي بي جي/ قسد)، بأن يتجذر في المنطقة أو أن ينشط تحت أسماء مختلفة في (أراضي) جيراننا".

وفي 12 مايو الماضي، أعلن "بي كي كي" الإرهابي قراره حل نفسه وإلقاء السلاح استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان، الذي يقضي عقوبة السجن المؤبد في تركيا.

ونهاية فبراير الماضي، دعا أوجلان إلى حل جميع المجموعات التابعة لـ"بي كي كي" وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 سنة.

وفي 11 يوليو الماضي، أقدمت مجموعة من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي على تدمير أسلحتها في مدينة السليمانية العراقية.