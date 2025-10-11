لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، مساء اليوم السبت، أن النجم الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام جيرونا في إطار منافسات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن يامال لن يشارك في اللقاء المرتقب أمام جيرونا بسبب عدم جاهزيته البدنية الكاملة بعد تعرضه لإجهاد عضلي طفيف خلال التدريبات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن الجهاز الفني بقيادة هانسي فليك فضّل إراحة اللاعب من مواجهة جيرونا، حتى يكون جاهزًا بشكل تام للمشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، والمقرر إقامته يوم 26 أكتوبر الجاري على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

ويُعد لامين يامال أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية والعنصر الهجومي الأهم في تشكيلة برشلونة خلال الموسم الحالي، ما يجعل غيابه المؤقت قرارًا احترازيًا للحفاظ على جاهزيته قبل المواجهة المرتقبة مع الغريم التقليدي ريال مدريد.