قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن التحدي الأكبر أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو إلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال مقابلة مع التلفزيون العربي، أن إسرائيل بدأت التلاعب منذ بداية توقيع الاتفاق، وذلك فيما يخص قوائم الأسرى الذين يجب الإفراج عنهم، من خلال استثناء ولم يستثنِ فقط قادة فلسطينيين كان الشعب يتطلع للإفراج عنهم مثل مروان البرغوثي وعباس السيد وإبراهيم حامد وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي.

وأشار إلى أن إسرائيل تعمدت أيضًا العبث بقوائم الأسرى الآخرين، وأن تحاول خفض عدد الأسرى من ذوي الأحكام المؤبدة.

ولفت إلى أن هناك تلاعبًا آخر يحمل خطورة كبيرة وهو ما يمكن أن تقوم به إسرائيل فيما يخص الانسحاب من غزة، حيث لا تزال إسرائيل تحتل أكثر من 53% من القطاع.

ونوه بأن السؤال المطروح هو هل ستلتزم إسرائيل بالاتفاق كما ورد به بعد تسلم أسراها من عدمه ومدى التزامها كذلك بوقف إطلاق النار، حيث وصلت القصف يوم إعلان وقف إطلاق النار.

وحذر من أن الخروقات الإسرائيلية كما حدث مثلا في سيناريو الحالة اللبنانية يمكن أن ينسف الاتفاق بشكل كامل، موضحًا أن ترامب إذا أراد الحديث عن مسار للسلام فعليه إلزام إسرائيل باحترام الاتفاق والتوقف عن التلاعب.

كما شدد على ضرورة وأهمية الالتزام ببند الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل من غزة باعتبار أن القطاع حاليًّا تحت الاحتلال .