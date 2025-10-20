فوز مرشح تيار الوسط رودريجو باز بالانتخابات الرئاسية في بوليفيا

فاز رودريجو باز، وهو عضو مجلس شيوخ ينتمي لتيار الوسط لم يكن شخصية بارزة على المستوى الوطني حتى الآن، في الانتخابات الرئاسية البوليفية يوم الأحد، بحسب ما اظهرته النتائج الأولية للانتخابات، مما حفز الناخبين الغاضبين من الأزمة الاقتصادية في البلاد والمحبطين من 20 عاما من حكم حزب الحركة نحو الاشتراكية.

وقال أوسكار هاسينتوفيل، رئيس المحكمة الانتخابية العليا، عن تقدم باز على منافسه الرئيس اليميني السابق خورخي "توتو" كيروجا: "هذا الاتجاه لا يمكن عكس مساره".

وأظهرت النتائج الأولية أن باز فاز بنسبة 54% من الأصوات، مقابل 45% لمنافسه كيروجا.

وبعد وقت قصير من ورود النتائج، أقر كيروجا بالهزيمة أمام باز. وقال في كلمة: "لقد اتصلت برودريجو باز وهنأته. نحن بحاجة إلى موقف ناضج الآن".