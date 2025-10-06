السيدة انتصار السيسي: نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء

حيّت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، تضحيات القوات المسلحة بمناسبة الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم الاثنين: «في هذه المناسبة العزيزة، ذكرى انتصارات أكتوبر، أستحضر بكل التقدير تضحيات شهدائنا الأبرار وبطولات رجال قواتنا المسلحة».

وأضافت: «نستلهم من روح أكتوبر معاني التضحية والانتماء، ونغرسها في نفوس أبنائنا وبناتنا، ليظل هذا الوطن حصنًا منيعًا بسواعد شبابه وإرادة شعبه العظيم».



وفي وقت سابق من اليوم، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقال الرئيس السيسي في تدوينة على «فيسبوك»: «في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نهنئ شعب مصر الأبي والقوات المسلحة الباسلة».

وأضاف: «نستعيد بفخر روح العزيمة والوحدة التي صنعت المجد وحمت الوطن».

ولفت إلى أنه بينما تمر المنطقة اليوم بمرحلة تاريخية دقيقة وتشهد مساعي مكثفة لإحلال السلام، فإن مصر تؤكد موقفها الثابت بأنّ الأمن والاستقرار المستدامين لن يتحققا إلا من خلال سلام عادل وشامل، يقوم على مرجعيات الشرعية الدولية، ويضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويفتح آفاقًا غير محدودة للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.

وختم الرئيس السيسي قائلًا: «كل عام ومصرنا الغالية وشعبها العظيم بخير وأمن وسلام».