القناة 14 العبرية: نتنياهو تعهد لـ بن غفير بعدم الإفراج عن البرغوثي

-اجتماع نتنياهو وبن غفير يخرج بتوصيات: الاحتلال سيتمتع بحرية عمل كاملة

-إعادة دخول مناطق ينسحب منها الاحتلال بغزة حال انتهاك التفاهمات

-ضمان قدرة الاحتلال على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الأسرى بالمرحلة الأولى

أفادت القناة 14 العبرية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعهد في اجتماع مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدم الإفراج عن القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي ضمن صفقة غزة.

وأفادت القناة العبرية، بأنه في اجتماع عقد الليلة الماضية بالقدس، واستمر لأكثر من ساعتين، طرح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، سلسلة مطالب على نتنياهو؛ تمهيدا لإمكانية تنفيذ صفقة الرهائن، بحسب ما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

ووفقا لمصادر حضرت الاجتماع، أوضح نتنياهو، أن ما وصفها بـ"رموز الإرهاب، وعلى رأسهم مروان البرغوثي"، لن تشمل في الصفقة بأي مرحلة، وهو التزام منح صراحة لبن غفير، بحسب المصادر.

وسعى الوزيران، خلال الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى فهم كيفية ضمان قدرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عملياته ضد حماس حتى بعد إعادة الأسرى في المرحلة الأولى.

ورد نتنياهو، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي "سيتمتع بحرية عمل كاملة" في قطاع غزة، بما في ذلك إعادة دخول المناطق التي سينسحب منها حال انتهاك التفاهمات.

ووفق القناة، أعرب بن غفير، عن شكوكه بشأن مشاركة الدول الوسيطة في الاتفاق، وحذر من الاعتماد على الضمانات الخارجية.

ورد نتنياهو على ذلك بالقول، إن إسرائيل ستحصل على ضمانات وحرية عمل، كما أثار الاثنان مسألة تشجيع الهجرة من قطاع غزة، لكن نتنياهو لم يبد التزاما بالموضوع.