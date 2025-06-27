الرئيس الإيراني: لن نرضخ للضغوط وسندافع عن وطننا بعزة وكرامة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم، إن الشعب الإيراني لن يرضخ أبداً للضغط أو الإكراه، وسيدافع عن مبادئه ووطنه بعزة وكرامة.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن تصريحات الرئيس الإيراني جاءت خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقده مع محافظي سائر أنحاء البلاد وبحضور عدد من وزراء الحكومة، لتقديم تقارير عن الإجراءات المُتخذة في مختلف المجالات.

وخلال الجلسة، وبعد استماعه لتقارير أداء الوزارات والمحافظات، أشار بزشكيان إلى ضرورة رفع مستوى المشاركة الاجتماعية في إدارة شؤون البلاد، واعتبر أن الحضور الفاعل للشعب في الساحة هو أحد العناصر الأساسية للقوة الوطنية في إيران، مؤكداً أن هذا الحضور الشعبي هو الذي أحبط دوماً مؤامرات الأعداء، ويجب أن يتم تعزيزه.

وأشار إلى تجربة الدفاع الناجحة، واعتبر أن التركيز على دور الأحياء السكنية يُعد أحد الأساليب المؤثرة في جذب المشاركة الاجتماعية وحل المشكلات المحلية، مضيفاً: في تلك المرحلة أيضاً، كان حضور الناس في الميدان هو الذي فك العقد، واليوم أيضاً يمكن من خلال تشكيل مجموعات شعبية واستثمار الطاقات المحلية التغلب على العديد من المشكلات.

وأكد الرئيس الإيراني أيضا، تمسك الشعب الإيراني بعزته واستقلاله، مضيفاً: الشعب الإيراني لن يرضخ أبداً للضغط أو الإكراه، وسيدافع عن مبادئه ووطنه بعزة وكرامة.