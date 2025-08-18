فقدان 40 شخصا على الأقل إثر انقلاب قارب في شمال غربي نيجيريا

أفادت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيجيريا بفقدان 40 شخصا على الأقل إثر انقلاب قارب أمس الأحد في نهر بشمال غربي البلاد.

وجاء في بيان للوكالة صدر مساء أمس الأحد أن الحادث وقع قرب منطقة جورونيو بولاية سوكوتو بينما كان القارب ينقل الركاب إلى أحد الأسواق.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ أنه تم إنقاذ 10 أشخاص فقط حتى الآن، فيما تواصل الفرق جهود البحث والإنقاذ في المنطقة.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة من حوادث انقلاب القوارب عبر الممرات المائية في نيجيريا. وتعد مثل هذه الحوادث شائعة في المناطق النائية خلال موسم الأمطار، وغالبا ما تكون ناجمة عن التحميل الزائد على القوارب وسوء صيانتها.