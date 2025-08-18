- المتهمون: «الفتاتان يتهموننا علشان يطلعوا ترند ويتشهروا»

وصل إلى محكمة جنح أكتوبر، صباح اليوم الاثنين، الفتاتين ضحيتي حادث مطاردة طريق الواحات؛ لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتعرض لهما والتسبب في إصابتهما.

كما وصل إلى المحكمة، المتهمين الأربعة المحبوسين؛ لحضور محاكمتهم.

وظهرت الضحية الأولى "رنا. إ"، متكئة على والدتها لصعوبة سيرها داخل المحكمة؛ بسبب إصاباتها بكسور بالزراع الأيمن وكدمات بالساق.

وحضرت صديقتها الضحية الثانية "نزال. ي"، وعلى رأسها الضمادات؛ نتيجة إصابتها في الحادث، داخل قاعة المحكمة.

- تحقيقات النيابة في الواقعة

ووجهت النيابة العامة، إلى المتهمين الأربعة "3 طلاب وسائق للنقل الذكي"، في القضية 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، تهمة التعرض للمجني عليهما "رنا. إ"، 26 سنة، وصديقتها "نزال. ي"، 21 سنة، بالطريق العام والقيام بإيحاءات وتلميحات جنسية، والتسبب في إصابتهما؛ جراء حادث تصادمهما بسيارة نقل "تريلا" كانت تقف على جانب الطريق.

وحصلت "الشروق"، على نسخة من أقوال المتهمين الأربعة في القضية، إذ أنكر المتهمون اتهامات النيابة العامة بالتحرش من خلال تلميحات وإيحاءات جنسية للفتاتين، والتسبب في إصابتهما.

- أقوال المتهم الأول في القضية

وقال المتهم الأول في القضية "مهند. ج"، طالب بكلية الهندسة، يبلغ من العمر 24 سنة، إنه يوم الواقعة الأربعاء الماضي تواصل مع أحد أصدقائه للذهاب إلى جامعته بمدينة 6 أكتوبر، وفي تمام الساعة 5:50 صباحا، وقتها قرر الانتظار في مقهى داخل بنزينة في الحي الأول حوالي 20 دقيقة.

وتابع أنه بعد ذلك خرج من المقهى لاستقلال سيارته ماركة "بي إم"، وفي طريقه رأى الثلاث فتيات يستقلن سيارتهن، واصفا ملابسهن بـ"غير اللائقة"، مشيرا إلى أنه قال لهن: "جايين في سباق نشد سوا بالعربيات"، موضحا أن الفتيات عقب سماعهن هذه الكلمات قمن بالضحك.

وأضاف "مهند"، أنه لم يحدث ما بينهم أي سباق، ولم يتعرض لهن، وأنه أثناء سيره بطريق الواحات كان يسير بطريقة طبيعية، وأحيانا كان يسير أمام سيارة الفتيات ومرة خلفها وبجانبها.

وبين أنه وقت الاصطدام كان خلف السيارة، وتفاجأ بصوت "فرملة"، ثم اصطدام سيارة الفتيات بسيارة نقل كانت متوقفة بجانب الطريق.

وأشار إلى أنه عقب الاصطدام توقف بسيارته وهرول ناحية السيارة مع عدد من العمال، وأخرج إحدى الفتيات واطمئن عليهن، ثم تركهن وعاد إلى منزله بحدائق أكتوبر ثم إلى جامعته، وجرى القبض عليه داخل منزله بعد عودته من الجامعة.

وأوضح "مهند"، أنه لم يتعرض للفتيات وأنكر تحرشه بهن، وأنه لم يصدر منه سوى "طلب السباق"، مبررا بأن هذه الجملة طبيعية ومتداولة بين الشباب.

- أقوال المتهم الثاني في القضية

وعن المتهم الثاني في القضية "مازن. ن"، طالب في كلية الطب، ويبلغ من العمر 19 عاما، أنه يوم الواقعة تواصل مع صديقه "عبدالرحمن. ج" المتهم الثالث في القضية؛ للجلوس على المقهى المتواجد داخل بنزينة في الحي الأول بمدينة 6 أكتوبر.

وتابع: "فور وصولهما هو وصديقه المقهى لم يجلسا أكثر من 5 دقائق، حتى طلب منه شخص تحريك سيارته من مكانها؛ لأنها أغلقت الخروج على سيارة أخرى".

وأضاف "مازن"، أنه وقتها طلب من صديقه المتهم الثالث في القضية ترك المقهى، وخلال سيره للعودة إلى منزله، شاهد أيضا المتهمين الآخرين – منكرًا معرفته بهم وبالفتاتين – يسيرون خلف سيارة الفتاتين، مشيرا إلى أنه كان يسير أقصى الشمال ثم انحرف إلى ناحية اليمين؛ معللا ذلك بوجود بعض الإصلاحات.

وأشار إلى أنه لا يقصد الانحراف ناحية سيارة الفتيات خلال سيره على طريق الواحات، وأن سرعته كانت 80 كيلو مترا في الساعة، قائلا: "معرفش هما بيتهموني ليه – هما بيقولوا كده علشان يطلعوا ترند ويتشهروا".

- أقوال المتهم الثالث في القضية

وأنكر "عبدالرحمن. ج" المتهم الثالث في القضية، طالب بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، يبلغ من العمر 18 سنة، اتهامات اشتراكه في التحرش والتسبب في إصابة الفتاتين.

وأيد ما جاء في أقوال صديقه المتهم الثاني في القضية، وأنكر معرفته بالمتهمين الآخرين والمجني عليهن، مؤكدا أن الواقعة حدثت نتيجة إصلاحات الطريق، وانحراف سيارتين عليه وصديقه أثناء سيرهما على طريق الواحات.

- اعترافات سائق أوبر المتهم الرابع في القضية

وقال "يحيى.ع" سائق للنقل الذكي، ويبلغ من العمر 25 سنة، إنه تواجد داخل البنزينة لسحب مبلغ مالي من ماكينة أحد البنوك، وأنه لم يتعرض للفتيات ولم يقم بأي إيحاءات أو تلميحات جنسية كما هو منسوب إليه من اتهامات.

وتابع أنه فور ذلك استقل سيارته وفي عودته لمنزله بطريق الواحات، تفاجأ بصوت "فرملة"، ثم وقوع حادث الاصطدام، مشيرا إلى أنه بعد الحادث تفاجأ برجال الشرطة بمنزله للقبض عليه، مؤكدا عدم معرفته بباقي المتهمين أو المجني عليهن.

- القبض على المتهمين في الحادث

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة؛ مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 13 أغسطس الجاري ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" – قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" – مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات؛ لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة؛ مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ3 سيارات.

وتمكن الأمن، من تحديد المتهمين وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه، وتبين أنهم 3 طلاب وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وجرى التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها.