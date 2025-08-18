لانس الفرنسي يدخل سباق التعاقد مع أليو ديانج

دخل نادي لانس الفرنسي على خط المنافسة لضم لاعب الوسط المالي أليو ديانغ، نجم الأهلي المصري، في خطوة مفاجئة غيّرت ملامح مستقبله الذي كان يبدو أقرب إلى الانتقال نحو الخليج.

وبحسب موقع أفريكا فوت، فإن وكيل اللاعب، إبراهيم كمارا، أرسل إلى إدارة الأهلي عرضًا رسميًا من لانس، يقضي بدفع 1.5 مليون يورو لشراء السنة المتبقية في عقد ديانج، إلى جانب عقد يمتد لثلاثة مواسم براتب إجمالي يصل إلى 8 ملايين يورو.

غير أن إدارة الأهلي رفضت العرض بشكل قاطع، معتبرة أنه لا يعكس القيمة الحقيقية للاعب، خاصة في ظل العروض الخليجية الأكثر سخاءً، وعلى رأسها عرض نادي نيوم السعودي الذي وصل إلى 12 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

المدرب الإسباني جوزيه ريبيرو كان يعوّل على استمرار ديانج كعنصر أساسي في مشروعه الفني، وحاولت الإدارة إقناعه بتمديد عقده ، لكن المفاوضات لم تنجح حتى الآن.

العرض المقدم من الأهلي للتجديد لا يزال بعيدًا عن مطالب اللاعب، إذ لا يتجاوز 1.4 مليون دولار سنويًا، وهو أقل بكثير مما يعرضه نادي نيوم في موسمه الأول فقط.

وبين الإغراءات المالية من الخليج والطموحات الأوروبية عبر لانس، يقف ديانغ (25 عامًا) أمام مفترق طرق حاسم.

وتشير التوقعات إلى أن اللاعب قد يُرجئ حسم مستقبله النهائي إلى ما بعد مشاركته المرتقبة مع منتخب مالي في كأس أمم إفريقيا 2026.