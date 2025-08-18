ترامب: لن نرى عودة للرهائن الإسرائيليين المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن عودة جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مرهونة بـ«مواجهة حماس وتدميرها».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء الاثنين: «لن نرى عودة الرهائن المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها! كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح».

وأضاف: «تذكروا أنني تفاوضت واستطعت تحرير مئات الرهائن وإطلاق سراحهم إلى إسرائيل وأمريكا، أنا من أنهى 6 حروب في ستة أشهر فقط، أنا من دمّر المنشآت النووية الإيرانية».

وفي وقت سابق، قال السفير دكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تؤيد أي حل شامل يوقف نزيف الدم والحرب والعدوان السافر على الشعب الفلسطيني.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من أمام معبر رفح، صباح الاثنين، على أن هذا الحل يجب أن يتم وفق شروط معقولة قابلة للتحقيق على أرض الواقع، وليس وفق شروط تعجيزية.

وأشار إلى أن المباحثات الجارية تستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، للوصول إلى هدنة تمتد لفترة زمنية 60 يومًا لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات، وإطلاق سراح عدد من الرهائن وعدد من الأسرى الفلسطينيين.

وأوضح أنه سيتم استغلال تلك الفترة لتحقيق استدامة وقف إطلاق النار، ووضع شروط معقولة لإطلاق سراح كل الرهائن، والوقف الكامل لإطلاق النار والحرب، وبدء عملية خلق أفق سياسي.

وأكد أهمية إعلاء المصلحة الوطنية الفلسطينية من كل الفصائل، مضيفًا: «يتعين العمل على وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة، وندعو لأن ترتقي كل الفصائل على مستوى الحدث».

وأكمل: «القضية الفلسطينية الآن إما أن تكون أو لا تكون بسبب مخططات التهجير، وندعو إلى الوقوف وراء السلطة الفلسطينية والوحدة في إطار منظمة التحرير حتى نواجه مخططات التصفية والمضي قدمًا».