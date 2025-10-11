صور جوية لغزة توثق دمار عامين من الحرب الإسرائيلية على القطاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير مساحات واسعة من القطاع الساحلي.

وأظهرت لقطات مصورة بالقمر الصناعي حجم الدمار الذي أحدثته الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتؤكد وزارة الصحة في غزة، استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، ثلثهم تقريبا دون سن 18 عاما.

وخلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، واعتمدت على نطاق عمليات القتل كأحد الأدلة التي تدعم استنتاجها. ووصفت إسرائيل ما خلصت إليه اللجنة بأنه متحيز.

يظهر تحليل أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية لبيانات تعود ليوليو الماضي، أن حوالي 193 ألف مبنى في غزة تعرضت للدمار أو الأضرار.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن نسبة الدمار في قطاع غزة بلغت نحو 90%.