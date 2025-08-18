هيفاء وهبي تستعد لطرح ألبومها الجديد وتتعاون مع توما وعزيز الشافعي

تستعد الفنانة هيفاء وهبي، لإطلاق أول ميجا ألبوم غنائي لها يتضمن 20 أغنية متنوعة، وتواصل حاليا عقد جلسات عمل مكثفة؛ لتصوير بعض أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب تمهيدا لطرحها قريبا.

وكشف المنتج الفني تامر عبدالمنعم مدير أعمال هيفاء، تفاصيل الألبوم المرتقب، موضحا أنه سيصدر على 4 مراحل أو "بوكيهات"، تضم كل مرحلة 5 أغاني، وهو ما يمثل تجربة فنية جديدة تعطي مساحة أكبر للتنوع والتجديد في العمل.

ويشهد الألبوم، تعاونا كبيرا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، من بينهم الموزعين توما وكولوبيكس، والشعراء والملحنون مثل عزيز الشافعي، وإيهاب عبدالواحد، وتامر حسين وغيرهم، وهو ما يعكس حرص هيفاء على تقديم محتوى متنوع ومتجدد يلامس مختلف الأذواق الفنية.

وإلى جانب تحضيرات الألبوم الغنائي، تجهز هيفاء وهبي، لجولات حفلات غنائية في مصر والوطن العربي، ومن المقرر أن تحيي حفلا غنائيا يوم 23 أغسطس مع الفنان محمد رمضان في لبنان، ثم هناك حفل آخر يجمعها بالمطرب فارس كرم في الأردن، إلى جانب جولة غنائية في أمريكا، وحفلتين في مصر ودبي سيجري الإعلان عنهما قريبا بالتزامن مع طرح الألبوم.

وطرحت هيفاء، مؤخرا ديو غنائي مميز مع المطربة الشعبية بوسي، بعنوان "أحمد وأحمد"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا، وأحمد فهمي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ولحن وتوزيع أحمد طارق يحيى.