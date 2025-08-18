تأجيل محاكمة المتهمين في مطاردة فتاتي طريق الواحات لـ1 سبتمبر

قررت محكمة جنح أكتوبر، تأجيل محاكمة 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، في اتهامهم بمطاردة فتاتين، والتسبب في إصابتهن، بعد اصطدام سيارتهما بسيارة نقل كانت متوقفة على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر، لجلسة 1 سبتمبر المقبل، للإعلان بالادعاء المدني وسداد الرسوم.

وواجهت المحكمة، المتهمين، بما نسبته لهم النيابة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، فأنكروا ما نسب إليهم.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين الأربعة مازن ن.، وعبد الرحمن ج.، ومهند ج.، ويحيى ع.، تعرضوا بالقول والفعل للمجنى عليهن "رنا إ."، وصديقتها "نزال ي."، وكان ذلك بالطريق العام بأن تلفظوا ألفاظا تحتوي على إيحاءات وعبارات جنسية، وقد تكرر ذلك الفعل من المتهمين بأن لاحقوا سيارة المجني عليهن، واقتادوا السيارات قيادتهم وتعمدوا تعرضهم لهما بإشارات وعبارات إباحية، وذلك بتاريخ 13 أغسطس بمنطقة أكتوبر.

ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة أنهم تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهن، وكان ذلك من خلال رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين بأن قادوا سياراتهم بطريقة نجم عنها الخطر، مما تسبب في وقوع الحادث وأحدث بالمجني عليهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

وأضاف النيابة أن المتهمين الأريعة تسببوا أيضا في إتلاف السيارة المملوكة للمجنى عليها "رنا إ.".

- القبض على المتهمين

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من طالبة "مصابة بكدمات وسحجات" - قائدة السيارة المشار إليها "سارية التراخيص" - مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات، لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة، مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ3 سيارات.

وتمكن الأمن من تحديد وضبط السيارات المشار إليها وقائديها ومستقليها في حينه، وتبين أنهم 3 طلاب، وسائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة، وتم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديها ومستقليها وباشرت النيابة العامة التحقيقات.