فيديو على فيسبوك يقود لضبط شخصين بالقليوبية بحوزتهما مخدرات بـ3 ملايين جنيه

تمكن قطاع مكافحة المخدرات من ضبط شخصين بتهمة ترويج المواد المخدرة في القليوبية، بحوزتهما كميات تقدر قيمتها بـ3 ملايين جنيه، عقب تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية الفيديو الذي ظهر فيه المتهمان أثناء الترويج للمواد المخدرة بالقليوبية.

وبفحص المقطع، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة في تحديد وضبط الشخصين المقيمين بدائرة قسم شرطة الساحل، وعُثر بحوزتهما على 5 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، وكيلو من مخدر البودر "الحشيش الصناعي"، وكمية من الحشيش، وأقراص مخدرة، إضافة إلى سلاحين أبيضين.

وقدرت القيمة المالية للمواد المضبوطة بحوالي 3 ملايين جنيه.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وأحيلا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.