رسالة بخط اليد من وزير الخارجية على سلة مساعدات غذائية موجهة لأهالي غزة

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية، في تعبئة طرود المساعدات الغذائية الموجهة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له إلى مركز المساعدات اللوجستية بالعريش التابع للهلال الأحمر المصري.

واستمع وزير الخارجية والوفد الفلسطيني رفيع المستوى إلى الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وآمال إمام المدير التنفيذي لمجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، حول آليات استلام وتجهيز وتسليم شاحنات المساعدات الإنسانية، والتي تتم عبر برامج مستندية ورقمية عالية الاحترافية.

وحرص وزير الخارجية على كتابة رسالة موجهة للشعب الفلسطيني على إحدى السلال الغذائية، جاء فيها: "رسالة حب وتضامن وتآزر مع الأشقاء في قطاع غزة الصامدة من مصر الحبيبة قيادة وحكومة وشعبًا."



