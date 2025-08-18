رويترز عن مسئول في حماس: الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

قال مسئول في حركة المقاومة حماس لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الوكالة، لم يقدم المسئول في حماس مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مسئول فلسطيني مطلع على سير مفاوضات غزة، بأن حركة حماس بدأت مشاورات مع قادة الفصائل الفلسطينية المتواجدين في القاهرة بشأن "مقترح جديد".

وأضاف في تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، أنه ستجري مشاورات مع أطرها القيادية داخل فلسطين وخارجها، بما في ذلك مع القيادة العسكرية.

وسبق أن صرح الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بأن مصر تنسق مع قطر والأطراف المعنية، في محاولة للوصول إلى وقف مؤقت لإطلاق نار في قطاع غزة لمدة 60 يومًا، انطلاقاً من مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ثم استغلال الفترة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.