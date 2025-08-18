قوات الاحتلال تحتجز وزير الثقافة الفلسطيني في كفر نعمة غربي رام الله

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وزير الثقافة عماد حمدان والطاقم المرافق له، خلال زيارته لقرية الشباب في قرية كفر نعمة غرب مدينة رام الله.

وسبق ذلك، اعتداء المستوطنين على طاقم الوزارة بالضرب، وعرقلة وصولهم للقرية، والاستيلاء على هواتفهم الشخصية وهوياتهم.

كما تم احتجاز المدير التنفيذي لمنتدى شارك الشبابي بدر زماعرة، ومجموعة من شباب وفتيات "قرية الشباب".

وقال حمدان إن هذه الممارسات العنجهية التي يقوم بها الاحتلال ومستعمروه لن تزيدنا إلا تحديا وإصرارا على دعم هذه المبادرات الشبابية، ومواصلة الأنشطة الثقافية، رغم كل العراقيل والتحديات التي يضعها الاحتلال.