الخارجية التركية: اجتماع ميامي بحث تشكيل القوة الدولية ومجلس السلام بغزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، إن ممثلين عن تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر اجتمعوا في ميامي بتاريخ 19 ديسمبر 2025.

وأضاف خلال تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء السبت، أن الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة، وتبادل وجهات النظر حول عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، أشار المتحدث إلى «مناقشة الترتيبات اللازمة لضمان حكم غزة من قبل أهلها، وتقييم الخطوات الواجب اتخاذها بشأن لجنة السلام وقوة الاستقرار الدولية المنصوص عليها في خطة ترامب».

وشهدت مدينة ميامي، في ولاية فلوريدا، لقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، مسئولين كباراً من دول الوساطة: قطر ومصر وتركيا؛ لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدماً، وفقما أفاد مسئول في البيت الأبيض «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

وطالما حضت مصر وقطر -اللتان تتوليان دور وسيطتين وضامنتين لوقف إطلاق النار في غزة- في الآونة الأخيرة على الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس الأمريكي.

وتنص المرحلة الثانية على أن تُسلّم حماس أسلحتها وتنسحب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة، وتتولى سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.