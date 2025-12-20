أعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن إقامة عزاء الفنانة سمية الألفي يوم الاثنين المقبل، بمسجد عمر مكرم.

وشُيعت جنازة الفنانة سمية الألفي، عقب صلاة العصر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

ورحلت الفنانة سمية الألفي عن عالمنا، صباح اليوم، في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد مسيرة فنية تركت خلالها بصمة مميزة في الدراما والسينما المصرية.

وظهرت الفنانة سمية الألفي في الفترة الأخيرة داخل كواليس فيلم السفاح؛ لتدعم ابنها أحمد الفيشاوي الذي يقدم بطولة الفيلم ومن المقرر عرضه في السينمات قريبا، ووقتها تم التقاط صور لها بجوار المؤلف والمخرج محمد صلاح العزب وهي تتابع تصوير مشاهد ابنها في أحداث الفيلم، حيث كان هذا الظهور هو الأخير للنجمة الكبيرة قبل أن ترحل عن عالمنا.

وقالت سمية الألفي، عقب زيارتها لوكيشن تصوير الفيلم، إن الفيلم يحمل رؤية إخراجية مختلفة، والجمهور سيفاجأ بالشخصية التي يقدمها أحمد الفيشاوي، حيث وصفت الشخصية التي يلعبها في الفيلم بـ"الجريئة"، حيث عبرت عن فخرها بنجلها عقب مشاهدة الفيلم، وأنه "رفع رأسها هي ووالده الراحل فاروق الفيشاوي".