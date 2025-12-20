ويجز يحتفل بالعرض الحي الأول لألبوم «عقارب» في حفل كامل العدد بالمغرب

أشعل الرابر ويجز أجواء ليالي الدورة العشرين من مهرجان تيميتار في المغرب، بعدما أحيا أولى حفلاته في مدينة أغادير حضور جماهيري كامل العدد.

وقدّم ويجز خلال الحفل العرض الحي الأول لألبومه الجديد "عقارب"، مقدما باقة من أبرز أغنياته، منها: "مشكلة" و"بيقولوا ما يقولوا" و"الأيام"، ضمن وصلة غنائية استمرت قرابة 90 دقيقة، شملت أكثر من 12 أغنية مزجت بين أعماله الجديدة والقديمة وسط تفاعل لافت من الجمهور المغربي، مع توجيهه التحية للمغاربة بارتدائه علم المغرب خلال الحفل.

واختتم ويجز ثاني ليالي "تيميتار" في سهرة مصرية مميزة جمعته مع نجم المهرجان الشعبي "دبل زوكش" والمطربة مروة ناجي، وجاءت السهرة بالتزامن مع وصول المنتخب المصري لمحل إقامته في أغادير؛ استعدادا لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، لتُسجل السهرة حضورا جماهيريا كثيفا من الجماهير المصرية والمغربية، وراية "كامل العدد"، كما شهدت حضور السفير المصري بالمغرب.

يأتي حفل ويجز في المغرب ضمن جولة حفلات عربية وأوروبية متزامنة مع إطلاق ألبومه "عقارب"، الذي يضم 24 أغنية صدرت على مرحلتين (12 أغنية لكل مرحلة)، وشهد تعاونات فنية بارزة، من بينها: "كلام فرسان" مع محمد منير، و"مشكلة" مع يونيو، و"نور عيني" مع حمود السمة، و"غريبة" مع زياد ظاظا.

ويُعد مهرجان تيميتار من أعرق المهرجانات الموسيقية في المغرب؛ يُصنف ضمن أفضل 25 مهرجانا موسيقيا حول العالم، إذ يسلط الضوء على الموسيقى الأمازيغية والمغربية مع انفتاحه على التجارب العالمية، وعاد هذا العام بنسخة استثنائية تزامنا مع احتفالات استضافة المغرب لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.