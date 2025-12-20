سخر ماجد سامي، رئيس نادي وادي دجلة، من منتخب مصر الثاني الذي شارك في بطولة كأس العرب مؤخرًا في قطر، وخرج من الدور الأول.

وشارك ماجد سامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة للفنان عادل إمام من مسرحيته الشهيرة «مدرسة المشاغبين»، معلقًا عليها:«إحنا كنا قاعدين، لما دخل علينا الكابتن، وإحنا قاعدين، قالنا في منتخب بطولة عربية، وإحنا قاعدين، ومحتاج مدرب، وإحنا قاعدين، قام باصص عليَّ، وإحنا قاعدين، وقام مشاور عليَّ، وإحنا قاعدين، ودي مصر منقدرش نقولها لأ، وإحنا قاعدين، بس هي دي الحكاية يا حضرة الناظر».

وتأتي سخرية ماجد سامي كإسقاط على تصريحات حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الثاني، الذي أكد أنه لم يكن يرغب في تولي المسؤولية الفنية للمنتخب في البطولة العربية، لكنه قبل المهمة حتى لا يتخلى عن تمثيل مصر في بطولة مهمة.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب من دور المجموعات بعد تعادلين مع منتخبي الإمارات والكويت، وخسارة أمام المنتخب الأردني بثلاثية ثقيلة.

وجدير بالذكر أن المنتخب المغربي تُوِّج بلقب بطولة كأس العرب 2025 على حساب المنتخب الأردني، في مباراة مثيرة امتدت إلى شوطين إضافيين، وانتهت بنتيجة 3-2.