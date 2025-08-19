مودريتش يوجه رسالة لجماهير ميلان بعد مشاركته الأولى

وجه الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان إيه سي ميلان الإيطالي، رسالة إلى جماهير ناديه، بعد المشاركة الأولى له بقميص الروسونيري.

وحقق ميلان فوزا سهلا على باري بنتيجة 2-0، في الدور الأول كأس إيطاليا، مساء أمس الأحد، في اللقاء الأول للوكا مودريتش، والذي حظي بتصفيق حار عندما شارك كبديل.

وانضم النجم الكرواتي إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر هذا الصيف لمدة موسم واحد، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وشارك مورديتش في الشوط الثاني من مباراة باري، ليظهر لأول مرة بقميص الفريق بشكل رسمي.

وكتب لوكا مودريتش عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» «بيتي الجديد.. شكرا من القلب لجميع جماهير ميلان على كرم الضيافة الرائع والمودة التي أظهرتموها لي أمس في سان سيرو.. أراكم يوم السبت أمام كريمونيزي».

ويعد مودريتش إضافة مختلفة لفريق ميلان في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها والبطولات التي فاز بها خلال فترته في النادي الأبيض لسنوات طويلة.