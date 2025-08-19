رد رابطة الدوري الإسباني على برشلونة بشأن تسجيل بردغجي مع الرديف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ردت رابطة الدوري الإسباني على برشلونة بشأن إمكانية تسجيل روني بردغجي.

وأعلن نادي برشلونة في وقت سابق ضم روني بردغجي قادما من فريق كوبنهاجن الدنماركي.

وبحسب صحيفة آس فإن برشلونة كان يمني النفس في تسجيل بردغجي رفقة الرديف إلا أن ربطة الدوري الإسباني أخبرت النادي الكتالوني بضرورة تسجيل اللاعب في الفريق الأول.

ويعاني برشلونة اقتصاديا بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص في الدوري الإسباني مما أثر على النادي في تسجيل اللاعبين.

وتوصل نادي برشلونة إلى اتفاق مع كوبنهاجن للتعاقد مع روني بردغجي في فترة الانتقالات الصيفية.