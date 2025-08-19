القاهرة الإخبارية: مصادر رفيعة المستوى تنفي مزاعم إسرائيلية باقتراح مصر نقل سلاح حماس إليها

نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ما تردد في وسائل إعلام إسرائيلية بشأن وجود مقترح من مصر بنقل سلاح حركة حماس إليها في إطار خطة شاملة لليوم التالي للحرب في غزة.

وقالت المصادر في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، مساء الثلاثاء، إن المقترح الذي قدمته مصر وقطر ووافقت عليه حركة حماس يتضمن وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا.

وأضافت أن المفاوضات الخاصة بوقف الحرب والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في اليوم الأول لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وكان الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، قد أفاد بوجود تقدم مهم تم إحرازه في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وقال إن هذا الأمر انعكس في المشاورات الأخيرة التى تمت بالقاهرة مع الوفد الفلسطينى والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس.

وأضاف أن الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل، مؤكدا ضرورة الضغط عليها للموافقة على المقترح بما يسهم فى التخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة.