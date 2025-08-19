سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 1575 إصابة جديدة بوباء الكوليرا، بينها 22 وفاة، خلال أسبوع واحد.

الوزارة قالت في بيان: "جرى خلال أسبوع واحد تسجيل 1575 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها 22 حالة وفاة".

وتابعت: أصبح إجمالي عدد الإصابات 101 ألف و450، بينها 2515 وفاة في ولايات البلاد كافة (18 ولاية)، وذلك منذ الإعلان عن ظهور الوباء في أغسطس 2024.

وتتزامن الكوارث الصحية في السودان هذه الأيام مع معاناة السودانيين جراء حرب مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023.

وخلّفت الحرب أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.