دفاع صانعة المحتوى علياء قمرون يستأنف على قرار تجديد حبسها 15 يومًا في قضية غسل الأموال

تقدم محمد عبد النبي، محامي البلوجر علياء قمرون، باستئناف على قرار حبس موكلته 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة عليها من نشاطها الإجرامي ببث محتوى خادش للحياء.

وحضرت البلوجر "علياء قمرون" إلى مقر محكمة التجمع الخامس، وقامت بالتوقيع على الاستئناف المقدم من دفاعها على أن يتم نظر الاستئناف أمام قاضي المشورة غدًا الإثنين.

وفي وقت سابق جهات التحقيق بالتجمع الخامس، قررت تجديد حبس البلوجر الشهيرة بـ"علياء قمرون" في اتهامها ببث مقاطع فيديو تحتوى على ألفاظ خادشة للحياء، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية من ضبط البلوجر "علياء قمرون"، مقيمة بمحافظة المنوفية، وبمواجهتها، أقرت بارتكابها الواقعة، واعترفت بنشر الفيديوهات المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر صفحاتها.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومكافحة الممارسات التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.