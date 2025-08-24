العاهل الأردني لوفد أمريكي: نرفض مخطط إسرائيل لتكريس احتلال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأحد، رفض بلاده للخطط الإسرائيلية لتكريس احتلال قطاع غزة، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقائه في عمان عضوي الكونجرس الأمريكي؛ السيناتور جين شاهين، والنائب جو ويلسون، وفق بيان للديوان الملكي.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء "تناول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد الملك عبد الله، على "ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات بكميات كافية".

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى الأحد.

وجدد الملك التأكيد على "رفض الأردن للخطط الإسرائيلية لترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية".

كما أعاد التأكيد على "أهمية دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)".

ومؤخرا، قررت إسرائيل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مخطط "إي1" الاستيطاني شرق القدس، والذي يعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين.

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

وتطالب منظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.

ولفت الملك عبد الله، إلى "أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها".

ولم يحدد البيان موعد وصول البرلمانيين الأمريكيين إلى المملكة أو مدة زيارتهما لها.