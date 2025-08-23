منقذ بشاطئ أبو تلات بعد غرق 6 طلاب وإنقاذ 24: البداية كانت بطالبة ثم تحول الحادث إلى غرق جماعي

روى أحد منقذي شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية تفاصيل اللحظات العصيبة التي عاشها خلال حادث الغرق الجماعي، الذي أسفر عن مصرع 6 طلاب وإنقاذ 24 آخرين، صباح اليوم السبت، أثناء معسكر طلابي يضم نحو 148 طالبًا من محافظة سوهاج.

وقال المنقذ، فى تصريحات لـ"الشروق"، إن البداية كانت مع تواجد مجموعة كبيرة من الطلاب على الشاطئ لأداء تدريبات رياضية صباحًا، مشيرًا إلى أن إدارة الشاطئ شددت منذ البداية على المشرفين بعدم نزول البحر، التزامًا بتعليمات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف التي رفعت الرايات الحمراء بسبب ارتفاع الأمواج.

وأضاف أن طالبة خالفت التعليمات ونزلت إلى المياه قرابة التاسعة والنصف صباحًا، حيث جرفها الموج إلى الداخل، مما استدعى تدخل فريق الإنقاذ وإنقاذها، لكن المفاجأة كانت في اندفاع زملائها والمشرفين نحو البحر في الوقت نفسه، ليتحول الموقف إلى غرق جماعي شمل العشرات.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ من الشاطئ والشواطئ المجاورة هرعت لنجدة الطلاب، ونجحت في إخراج الجميع من المياه، إلا أن 6 منهم لقوا مصرعهم غرقًا.

وأكد أن قوات الأمن والإدارة المركزية للسياحة والمصايف وسيارات الإسعاف حضرت إلى موقع الحادث فورًا، حيث جرى نقل الجثامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

