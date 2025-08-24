دي فانس يوضح موقف أمريكا من إرسال قواتها إلى أوكرانيا

أوضح نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم الأحد، موقف واشنطن من إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وقال فانس: "الرئيس كان واضحا تماما. لن يكون هناك وجود لقوات أمريكية على الأرض في أوكرانيا".



وأضاف فانس: "الحروب تنتهي في آخر المطاف، جميعها تنتهي بنوع من التفاوض، التفاوض لن يُجبر هذه الأطراف على الخروج من الباب. كل ما يمكنه فعله هو فتح الباب وطلب التفاوض بحسن نية"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وتابع: "مارس الرئيس ضغوطا اقتصادية على الروس لوقف هذه الحرب أكثر مما فعل بايدن خلال ثلاث سنوات، هكذا تسير المفاوضات".

وأضاف فانس "قدّم الروس تنازلات كبيرة للرئيس ترامب لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة من هذا الصراع".

وختم فانس قائلا: "نحاول التفاوض قدر الإمكان مع كل من الروس والأوكرانيين لإيجاد حل وسط لوقف القتل. الرئيس يريد الانخراط بالطرق الدبلوماسية، هذه الحرب لا تؤثر على مصالح الولايات المتحدة بقدر أوروبا".

وفي وقت سابق، أفادت تقارير إعلامية بأن القادة العسكريين الأمريكيين والأوروبيين أكملوا الخيارات الأمنية بشأن أوكرانيا، وأن دول أوروبا ستوفر غالبية القوات بموجب خيار الضمانات الأمنية.