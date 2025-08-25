ريال مدريد يكتسح أوفييدو بثلاثية في الليجا

حقق ريال مدريد فوزاً كبيراً على مضيفه ريال أوفييدو بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وافتتح النجم الفرنسي كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 37 بعد تمريرة متقنة من التركي أردا جولر، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الملكي بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني واصل مبابي تألقه، مضيفاً الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد صناعة من فينيسيوس جونيور، قبل أن يختتم الأخير ثلاثية ريال مدريد بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، محققاً العلامة الكاملة بعد أول جولتين.

في المقابل، واصل ريال أوفييدو نتائجه السلبية ليتجمد رصيده بدون نقاط في المركز التاسع عشر، بعدما تلقى الخسارة الثانية على التوالي.