اتحاد جمعيات تركية: أوصلنا 500 خيمة إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار

• اتحاد "الجمعيات التي تقدر البشرية" التركي ذكر أن الخيم تتميز بمقاومتها للماء والحرائق، ومساحة الواحدة منها تبلغ 16 متراً مربعاً..

أعلن اتحاد "الجمعيات التي تقدر البشرية" التركي (İDDEF)، أنه أوصل 500 خيمة إلى قطاع غزة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر الجاري.

وأوضح الاتحاد في بيان، الاثنين، أن إيصال الخيم جاء في إطار المرحلة الأولى لبرنامج المساعدات الهادف لتوفير المأوى للفلسطينيين في غزة.

ولفت البيان إلى أن الخيم التي وُزّعت تتميز بمقاومتها للماء والحرائق، وأن مساحة الواحدة منها تبلغ 16 متراً مربعاً.

وكذلك توفر الخيم الموزّعة الحماية من الحرارة في أشهر الصيف وتتميز أيضا باحتوائها على مخرج دخان المدافئ التي تعمل بالحطب في الشتاء.

وأضاف أن جهود المساعدات تسارعت بعد إعلان وقف إطلاق النار.

كما أشار البيان إلى أن كوادر الاتحاد تقوم أيضاً بتوزيع المساعدات الغذائية على العائلات التي أجبرت على العيش في الشوارع.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و"حماس"، لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

ووفق خطة ترامب يخضع قطاع غزة لحكم انتقالي مؤقت من قبل لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تكون مسؤولة عن إدارة الخدمات العامة اليومية وشؤون البلديات.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و869 شهيدا، و170 ألفا و105 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.