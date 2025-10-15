ضبط مصنع بالبحيرة يحوز 3 آلاف طن أسمدة ومخصبات فاسدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبطت شرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع أمن البحيرة 3 آلاف طن من الأسمدة والمخصبات والتقاوي غير الصالحة داخل مصنع لإنتاج مستلزمات الزراعة بالبحيرة.

وأفادت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بأن شخصًا يدير مصنعًا "ملحق به مخزنان" بمحافظة البحيرة، يقوم بإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والتقاوي الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب استهداف المصنع تم ضبط المدير المسئول وبحوزته (أكثر من 3204 طن من المواد الخام والأسمدة والمخصبات الزراعية والتقاوي والمنتج النهائي مجهول المصدر غير الصالح للاستخدام الزراعي).

وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود مكافحة جرائم الغش التجاري والصناعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.