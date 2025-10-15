 إسرائيل: لن يهدأ لنا بال حتى إعادة جميع الرهائن - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 1:43 م القاهرة
إسرائيل: لن يهدأ لنا بال حتى إعادة جميع الرهائن

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 1:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 1:04 م

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير إن الجيش "لن يهدأ له بال حتى نعيد جميع (الرهائن). هذا واجبنا الأخلاقي والوطني واليهودي".

ولا تزال حماس تحتجز جثث 21 من الرهائن القتلى، بعد أن أعادت سبعة منهم خلال اليومين الماضيين، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل اليوم الأربعاء.

وأضاف زامير في مراسم تسليم وتسلم قيادة الفيلق الشمالي "بالتنسيق مع المستوى السياسي، سنصر ونقف بحزم فيما يتعلق بالالتزام بجميع الاتفاقيات".

وفي مراسم الحفل، سيتولى الميجور جنرال ياكي دولف قيادة الفيلق الشمالي من الميجور جنرال دان جولدفوس.

وتم اختيار دولف أيضا من قبل زامير لرئاسة مركز قيادة عسكري جديد سيعمل كحلقة وصل بين الجيش الإسرائيلي وآلية المراقبة الدولية بقيادة الولايات المتحدة للإشراف على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

