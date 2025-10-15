 مصدر بحماس: إعدام العملاء والمجرمين بغزة جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:12 م القاهرة
مصدر بحماس: إعدام العملاء والمجرمين بغزة جاء بعد استيفاء الإجراءات القانونية


نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 12:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 12:04 م

قال مصدر في حركة حماس إن تنفيذ أحكام الإعدام بحق من وصفهم بالعملاء والمجرمين تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وذلك في أعقاب الإعدامات الميدانية التي شهدتها غزة خلال اليومين الماضيين.

وأضاف المصدر، بسحب قناة العربية، اليوم الأربعاء، أن جميع من نفذت بحقهم العقوبات جرى التحقيق والتحري الأمني بشأنهم.

جاء ذلك بعدما اندلعت اشتباكات خلال مداهمات لحماس ضد مجموعات وصفتها بـ"المطلوبة والخارجة عن القانون" أمس الثلاثاء في شرق مدينة غزة.

كما اشتبك مسلحو حماس مع أفراد من عشيرة دغمش يومي الأحد والاثنين، ما أدى إلى مقتل عدد من أفرادها، إلى جانب عدد من عناصر الحركة، وفقًا لمصادر أمنية.

وأشار مسئول أمني من القطاع إلى أنه منذ وقف إطلاق النار يوم الجمعة الماضي، قتلت قوات تابعة لحماس 32 من أفراد عصابة تابعة لعائلة في مدينة غزة. كما قتل 6 من أعضاء الحركة أيضاً في الاشتباكات، بحسب وكالة رويترز.

