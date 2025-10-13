لابيد يزعم: إسرائيل أصبحت أقوى دولة لتجربتها الديمقراطية

زعم زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الاثنين، إن "إسرائيل أصبحت أقوى دولة لتجربتها الديمقراطية"، بحسب زعمه.

وخاطب زعيم المعارضة الإسرائيلية الرئيس الأمريكي في الجلسة العامة للكنيست، قائلًا: "عندما انتُخبتَ لمنصبك، أعلنتَ أنك ستكون "رئيس السلام"، وأثبتَ أنك وفيتَ بوعدك"، بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف لابيد: "إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأٌ فادحٌ من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيارٌ آخر - سيُجبرون على منحها لك العام المقبل. لقد فعلتَ ما لا يُصدق. نحن ممتنون، لكننا مُلزمون أيضًا بتحمل المسئولية".

وتابع: "سيبقى مصير دولة إسرائيل دائمًا بين أيدي مواطنيها.. والآن علينا أن نُثبت أننا جديرون بما تحقق".

وأضاف "لابيد" في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام، أن إسرائيل هنا لتبقى، زاعمًا أنه "لم يكن هناك تجويع متعمد وإبادة جماعية في قطاع غزة".