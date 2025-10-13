عوفر كسيف وأيمن عودة يعلقان على طردهما من الكنيست: طالبنا بالعدالة

نشر عضو كنيست عن الجبهة الديموقراطية والعربية للتغيير عوفر كسيف، اللافتة التي رفعها مع النائب أيمن عودة، خلال الخطاب الذي ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الكنيست وتسببت في طردهما من القاعة.

وقال في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين: «هذه هي اللافتة التي رفعتها مع صديقي أيمن عودة، لم نأتِ للتشويش، بل للمطالبة بالعدالة».

وشدد على أن «السلام الحقيقي - الذي ينقذ الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي من الدمار - لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والفصل العنصري وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل».

وأضاف: «ارفضوا أن تكونوا محتلين!.. قاوموا الحكومة اللعينة!».

זה השלט שהרמתי יחד עם חברי @AyOdeh



לא באנו להפריע, אלא לדרוש צדק.

שלום אמיתי שיציל את שני עמי הארץ מכלייה לא יהיה אלא עם סיום הכיבוש והאפרטהייד והקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל.

סרבו להיות כובשים!

התנגדו לממשלת הדמים! pic.twitter.com/9pAxmK4FR2 — Ofer Cassif עופר כסיף عوفر كسيف (@ofercass) October 13, 2025

من جانبه، صرح رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير أيمن عودة، أنه طُرد من الجلسة العامة لمجرد طرح مطلب بسيط يتفق عليه المجتمع الدولي بأسره، وهو: الاعتراف بدولة فلسطينية.

ودعا في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، إلى ضرورة إدراك الحقيقة البسيطة بوجود شعبين؛ فلسطيني وإسرائيلي على تلك الأرض.

הוציאו אותי מהמליאה רק כי העליתי את הדרישה הפשוטה ביותר, דרישה שכל הקהילה הבינלאומית מסכימה עליה:



להכיר במדינה פלסטינית.



להכיר במציאות הפשוטה הזו:



יש כאן שני עמים, ואף אחד לא זז מכאן. pic.twitter.com/vIsj4KG7vf — איימן עודה أيمن عودة Ayman Odeh (@AyOdeh) October 13, 2025

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم إخراج عضوي الكنيست أيمن عودة وعوفر كسيف من الكنيست، بعد مقاطعتهما كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشهدت جلسة الكنيست إشادات واسعة بالرئيس ترامب، الذي حضر الجلسة ضمن جولته في المنطقة، وذلك على خلفية دوره البارز في التوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى وعودة المختطفين من غزة.

ومن المقرر أن يشارك ترامب في فعاليات قمة شرم الشيخ للسلام، التي تبدأ اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت الرئاسة أن الدول والمسئولين الذين أكدوا المشاركة في قمة شرم الشيخ هم: مصر، الولايات المتحدة، الأردن، تركيا، إندونيسيا، الإمارات، باكستان، الهند، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، قبرص، اليونان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، أذربيجان، إسبانيا، أرمينيا، المجر، بجانب الأمين العام للأمم المتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس المجلس الأوروبي.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.