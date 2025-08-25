أكد أحمد بلال، نجم الكرة المصرية السابق، أن مستوى الدوري المصري ضعيف للغاية، مشيراً إلى أن الحكم بات الأكثر ركضاً داخل الملعب، في وقت يعاني فيه الإسماعيلي من أزمة كبيرة بسبب ضعف قائمته، حيث يضم عناصر شابة تفتقد للخبرة، مع تراجع واضح في جودة اللاعبين.

وقال بلال، خلال ظهوره في برنامج بلس 90 على قناة النهار:" الإسماعيلي كان في السابق منافساً على البطولات، أما اليوم فأصبح أقصى طموحاته البقاء في الدوري. لا يمكن تقييم لاعبيه الحاليين بشكل دقيق، فالنادي قديماً لم يكن يملك الأموال لكنه امتلك المواهب".

وأضاف: "الاستثمار الرياضي الحقيقي يعني أن يتجه رجل الأعمال لشراء أسهم في نادٍ قائم، لكن ما نراه حالياً هو تأسيس أو شراء أندية بلا جماهير، ثم يقال إن هذا استثمار، بينما الواقع مختلف تماماً".

وعن الجدل المثار حول التدخين، قال بلال:" لم يحدث مطلقاً أن شاهدت الشيشة أو السجائر داخل معسكر الأهلي، ولم تصلني أي معلومة تؤكد ذلك. كنت قائداً للفريق ولم يتحدث معي أي لاعب حول هذا الأمر. قد تكون هناك حالات فردية خارج النادي، لكن داخل المعسكر أو بعد التمرين هذا مستحيل. ولو حدث بالفعل، فإدارة الأهلي لن تتهاون وستتخذ قرارات صارمة، لأن النادي أكبر من أي لاعب".

وتابع: "إثارة مثل هذه الأمور في الإعلام أمر غير جيد على الإطلاق، لأنه قد يظلم بعض اللاعبين الذين تواجدوا في تلك الفترة".

واختتم بلال حديثه بالتطرق إلى الزمالك قائلاً:" خسارة الزمالك لنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2016 أمام صن داونز كانت بسبب نقص الإسكواد، في الوقت الذي كان فيه الفريق الجنوب إفريقي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".