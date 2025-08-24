الأوقاف تصدر مختصرا جامعا لكتاب الشمائل المحمدية بمناسبة شهر ميلاد النبي الكريم

أصدرت وزارة الأوقاف مختصرًا جامعًا لكتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي، قام بجمعه واختصاره الشيخ عبد الرحمن جمعة شلش، أحد أبناء الوزارة، ليكون سهل القراءة في المجالس والمحافل، وقريب التناول لعامة القراء.

وأكدت الوزارة أن نشر هذا المختصر وغيره مما يتصل بالجناب النبوي الشريف صلى الله عليه وسلم، يهدف إلى غرس التعلّق والاقتداء بالنبي الكريم، والاغتراف من أخلاقه العطرة حتى تتحول إلى سلوك حي في حياة الناس، بما يحقق الخير والأمان للمجتمعات والأوطان.

وأوضح الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الوزارة إذ تقدم هذا المختصر مع إشراق أنوار شهر ربيع الأول، فإنها تعبر عن اعتزازها بكل ابن من أبنائها ينهض نحو كتب العلم، خاصة ما يتصل بجناب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعظيمًا وتكريمًا له.

لتحميل الكتاب عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف من خلال الرابط التالي: