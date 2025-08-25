خالد جاد الله: كل الفرق ستدافع أمام الأهلي باستثناء الزمالك وبيراميدز

أكد خالد جاد الله، نجم الأهلي الأسبق، أن العرض الإيطالي المقدم إلى أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأحمر، ليس ضعيفاً من الناحية المادية، مشيراً إلى أن الأرقام التي تطلبها الأندية المصرية في انتقالات اللاعبين غالباً ما تكون مبالغاً فيها.

وأضاف جاد الله، في مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش على قناة صدى البلد: "أؤيد انتقال أحمد عبد القادر إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي، فهو خيار أفضل بكثير من البقاء في مصر، ويمثل فرصة حقيقية للاحتراف".

وتابع: "كنت أتوقع حدوث أزمة بين الأهلي وأحمد عبد القادر، فاللاعب يسعى دائماً إلى تنفيذ ما يريده، لكنه في الوقت ذاته غير مرغوب فيه بالنسبة للمدرب خوسيه ريبيرو".

وأردف: "ألوم الجهاز الفني على استبعاد اللاعب من المران، لأن غيابه عن التدريبات الجماعية قد يمنحه فرصة قانونية لفسخ عقده".

وعن أداء الأهلي، قال جاد الله: "الأهلي سيتطور مباراة بعد أخرى، وسيظهر بصورة أفضل في الجولات المقبلة، بينما سيعتمد غزل المحلة على الدفاع، في حين سيحاول الأهلي استغلال أخطاء المنافس".

واختتم تصريحاته قائلاً: "كل الفرق التي تواجه الأهلي تعتمد على الأسلوب الدفاعي، باستثناء الزمالك وبيراميدز. كما أطالب باستمرار مصطفى شوبير في حراسة المرمى، خاصة في ظل الحالة النفسية الصعبة التي يمر بها محمد الشناوي بعد وفاة والده".