السفير الفرنسي بالقاهرة: فرنسا ومصر ودول أخرى تبذل جهودا كبيرة للغاية من أجل تحسين الوضع في غزة

أجرى السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، زيارة مستشفى العريش العام، مساء اليوم الأربعاء، برفقة اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء

وقال السفير في بداية الزيارة إنه كان حريصًا على تفقد المستشفى مرة أخرى، لإلقاء التحية على المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم والفرق الطبية العاملة.

وصرح بأنه تحدث مع إحدى المواطنات الفلسطينيات التي تتلقى العلاج، وشعر بالذهول من الشجاعة التي تتحلى بها، والأمل التي يحدوها بالنسبة للمستقبل.

وتوجه بسؤال إلى إحدى السيدات الفلسطينية عما كانت ترغب في العودة إلى غزة مرة أخرى، لتؤكد السيدة: «نأمل إن شاء الله نتلقى العلاج ونرجع مرة أخرى إلى القطاع، بدنا نرجع إلى منزلنا ونعمره وألم شمل العائلة مرة أخرى».

وأشارت إلى أن «غزة بحاجة إلى الاستقرار والأمن والغذاء والعلاج وتطوير البنية التحتية»، ليوضح السفير أن «فرنسا ومصر ودولًا أخرى تبذل جهودًا كبيرة للغاية؛ من أجل تحسين الوضع، ووضع نهاية لهذا الوضع المأساوي».

من جانبها، حرصت السيدة على توجيه الشكر إلى المحافظ والمواطنين المصريين والطاقم الطبي بالكامل، مضيفة: «والله نعم الأهل يدعموننا نفسيًا وطبيًا، بيخففوا عنا الوجع والألم داخلنا، وأملنا بوجه الله ووجوه هذه الناس الطيبة، أنتم بتدونا الأمان».