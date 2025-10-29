أكاديمية الشرطة تعقد ورشة مواجهة مخططات إسقاط الدول للكوادر الإدارية من الجهات السيادية

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" ورشة عمل تدريبية موجهة للكوادر الإدارية بـ(وزارتي "الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدل"، النيابة العامة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة النيابة الإدارية، المحاكم الابتدائية)، تحت عنوان "دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول"، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت ورشة العمل موضوعات ذات صلة بالأمن القومي المصري من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع - مشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - جهود الدولة لإحباط تلك المخططات).

وتضمن البرنامج التوعوي للورشة تنظيم زيارة تفقدية لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان، بهدف التعرف على أوجه التطوير والتحديث للمنظومة العقابية التي انتهجتها الوزارة من خلال استبدال السجون التقليدية بمراكز الإصلاح والتأهيل التي يُراعى فيها المعايير الدولية الحديثة، حيث شملت الزيارة تفقد المركز الطبي والتعرف على الخدمات الطبية والصحية المقدمة للنزلاء، فضلًا عن تفقد أبنية التأهيل والتعليم الفني وقاعات الأنشطة الفنية والثقافية وفصول محو الأمية، كما شاهد المشاركون الملاعب الرياضية ومبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة ألعاب الأطفال، وكذلك المشروعات الإنتاجية الخاصة بتأهيل النزلاء.

واختتمت فعاليات الزيارة بمشاهدة عرض فني للفرقة الموسيقية لنزلاء ونزيلات مركز الإصلاح والتأهيل، وأعقب ذلك زيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، لاستعراض جهود الوزارة المبذولة تجاه التصدي الحاسم للاتجار في المواد المخدرة بكافة صورها ورفع الوعي لدى المشاركين بأضرارها وكيفية الوقاية منها.

كما تم تعريف المشاركين بالخدمات المتطورة التي تقدمها الوزارة في مجالي الأحوال المدنية والمرور من خلال توفير سيارات الخدمة المتنقلة التي تقدم للمواطنين خدماتها المتنوعة، حيث استخرج عدد من المشاركين عددًا من الإصدارات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها الوزارة.