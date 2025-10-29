الأهلي يجس نبض إبراهيم دياباتي

دخل إبراهيم دياباتي، لاعب جايس السويدي حسابات النادي الأهلي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وبدأ عدد من مسئولي النادي الأهلي في جس نبض اللاعب، إبراهيم دياباتي، بشأن تمثيل الأحمر اعتبارًا من يناير القادم، وذلك قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه.

وأبدى دياباتي استعداده لتمثيل الأهلي اعتبارًا من شهر يناير القادم، حال عدم وصول أي عروض أوروبية له، حيث يرغب اللاعب في استكمال مسيرته الأوروبية بالانتقال إلى أحد الدوريات الأوروبية، وأبرزها الفرنسي، ولكن حال عدم وصول أي عروض فسيكون منفتحًا على الانتقال إلى صفوف الأحمر.

وكشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع إبراهيم دياباني، لاعب نادي جايس السويدي، لضمه في الشتاء القادم، حيث ذكرت صحيفة أفريكا سوكر أن الأهلي قدم عرضًا قيمته مليون دولار للتعاقد مع المهاجم الإيفواري.

وأوضح التقرير أن جايس متردد في بيع مهاجمه، حيث وضع مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي مقابل الموافقة على أحد العروض التي ستُقدم له، مُشيرًا إلى أنه رغم أن العرض الأولي الذي قدمه الأهلي أقل من القيمة التي حددها النادي السويدي، لكن من المتوقع أن تستمر المفاوضات، فالنادي المصري مستعد لزيادة عرضه.

وكانت تقارير صحفية سويدية قد نقلت عن صحيفة أفريكا فوت قبل عدة أيام أن إدارة الأهلي تُجري مفاوضات حاليًا للتعاقد مع دياباتي، في إطار البحث عن تدعيم صفوف الفريق الأول، في الشتاء القادم.

وأشار التقرير إلى أن إبراهيم دياباتي، البالغ من العمر 25 عامًا لم يكن مهتمًا في البداية بالانتقال إلى الأهلي، إلا أن الوضع تغير بعد تعيين المدرب الدنماركي جيس ثوروب مدربًا للفريق، حيث أبدى اللاعب الآن رغبة قوية في تجربة حظه في مصر واللعب مع النادي.

يُذكر أن المهاجم الإيفواري، إبراهيم دياباتي، الذي سبق له اللعب لنادي أسيك ميموزا الإيفواري كان قد انتقل إلى صفوف فريق جايس، في يناير الماضي، قادمًا من فاستيراس السويدي، وخاض مع الفريق 30 مباراة، أحرز خلالهم 16 هدفًا، وصنع 4 آخرين.