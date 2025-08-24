 صحيفة فيستي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025 6:33 م القاهرة
صحيفة فيستي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:22 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:22 م

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام، حيث من المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين.

وقالت صحيفة "فيستي" عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، نقلا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الصحيفة "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".

وسيشارك الرئيس الروسي في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.

