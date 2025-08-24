صحيفة فيستي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل

ذكرت وسائل إعلام روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام، حيث من المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين.
وقالت صحيفة "فيستي" عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، نقلا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.
وأضافت الصحيفة "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".
وسيشارك الرئيس الروسي في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية.