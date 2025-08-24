 تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 24 أغسطس 2025
تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

الأناضول
نشر في: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:23 م | آخر تحديث: الأحد 24 أغسطس 2025 - 5:23 م

- الصفقة شملت 146 أسيرا من كل جانب وتمت بوساطة إماراتية

أعلنت روسيا، الأحد، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا شملت 146 أسيرا من كل طرف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن عملية التبادل جرت بوساطة إماراتية.

وأشارت إلى أن الصفقة تضمنت الإفراج عن 146 جنديا روسيا أسيرا، مقابل العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين.

وأضاف البيان أنه تم أيضا الإفراج عن 8 مواطنين روس من سكان منطقة كورسك غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس المفرج عنهم نُقلوا إلى بيلاروسيا حيث تلقوا رعاية طبية ونفسية أولية، على أن يُنقلوا لاحقا إلى مراكز إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع داخل البلاد.

