تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا، الأحد، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا شملت 146 أسيرا من كل طرف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن عملية التبادل جرت بوساطة إماراتية.

وأشارت إلى أن الصفقة تضمنت الإفراج عن 146 جنديا روسيا أسيرا، مقابل العدد نفسه من الأسرى الأوكرانيين.

وأضاف البيان أنه تم أيضا الإفراج عن 8 مواطنين روس من سكان منطقة كورسك غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن الجنود الروس المفرج عنهم نُقلوا إلى بيلاروسيا حيث تلقوا رعاية طبية ونفسية أولية، على أن يُنقلوا لاحقا إلى مراكز إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع داخل البلاد.