والدة إحدى ضحايا الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية تفجر مفاجأة: لم تكن رحلة لكن تدريبا إجباريا

وسط حالة من البكاء تحدثت سمر عبدالهادى والدة الطالبة (رانسى محمد طلعت) إحدى مصابات حادث الغرق الجماعي بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية، أثناء معسكر تدريب تابع لإحدى الأكاديميات الخاصة، والذى راح ضحيته 6 طالبات وأصيبت ٢٤ أخريات، صباح اليوم السبت، قائلة إنها حتى الآن لا تعرف شيئا عن نجلتها غير أنها محجوزة بمستشفى العجمى.

وطالبت والدة الطالبة (رانسى)، المسئولين، بالتواصل معها حتى تعرف كيفية الوصول لابنتها: "هل أذهب لها أم سيتم نقلها لسوهاج بسيارة إسعاف من الإسكندرية". كما طالبت بالتحقيق العاجل فى الحادث، ومعاقبة المسئولين عنه فى أسرع وقت.

وأضافت أن ابنتها التحقت بالأكاديمية منذ شهر، وتم إخبارها أن هذا المعسكر التدريبي إجباري مع الدراسة، للتدريب على الإسعافات الأولية، وتم تحصيل رسوم 3 آلاف جنيه، و1600 للكتب، غير مصروفات التقديم للأكاديمية.

وأشارت إلى أنه عقب الحادث وتداول أخباره على مواقع التواصل، بدأ الحديث عن الأكاديمية ومدى اعتمادها من عدمه: "لذلك نريد التوضيح وإذا كانت غير معتمدة فلماذا تعمل وأين المسئولين؟".