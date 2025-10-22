وزيرا خارجية الجزائر وروسيا يبحثان هاتفيا ملفات اقليمية ودولية

أجرى اليوم الاربعاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية "يندرج الاتصال في إطار تقاليد التشاور المنتظم بين الوزيرين حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك على ضوء ما يجمع البلدين من شراكة استراتيجية وطيدة."

وأضاف المصدر "وفي هذا الصدد، تبادل الوزيران الرؤى بشأن أبرز المسائل المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن خلال رئاسة روسيا لهذه الهيئة الأممية المركزية، وفي مقدمتها قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي ينتظر أن يصدر قرار بشأنها قبل نهاية الشهر."